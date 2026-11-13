Badanie z udziałem 6 978 Brytyjczyków w wieku 46 lat wykazało, że niemal 69% osób zaklasyfikowanych do kategorii otyłości na podstawie wskaźnika masy ciała miało według nowego systemu klasyfikacji otyłość przedkliniczną, a nie kliniczną. Pracę naukowców z University College London, UCLH NIHR Biomedical Research Centre i Barts Health NHS Trust opublikowano w International Journal of Obesity, informuje News-Medical.

Nowa klasyfikacja

Naukowcy przeanalizowali dane uczestników Brytyjskiego Badania Kohortowego z 1970 roku. Do oceny wykorzystali wyniki badań medycznych, ankiety i wywiady zebrane podczas obserwacji uczestników w wieku 46 lat.

Nowy system kliniczny uwzględnia nie tylko nadmiar tkanki tłuszczowej, lecz także zaburzenia funkcjonowania narządów i ograniczenia funkcjonalne. Osoby bez nadmiaru tkanki tłuszczowej zaliczano do grupy bez otyłości. W przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale bez związanych z nim zaburzeń funkcji lub ograniczeń, określano otyłość przedkliniczną. Za kliniczną uznawano otyłość, w której występowały ograniczenia funkcjonalne, związane z otyłością zaburzenia pracy narządów lub oba czynniki.

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Porównanie ze wskaźnikiem masy ciała

Aby w przybliżeniu zastosować nowe kryteria, autorzy wykorzystali dostępne dane dotyczące składu ciała, obwodu talii, stanu zdrowia i możliwości funkcjonalnych uczestników. Równolegle klasyfikowano ich według standardowych progów BMI Światowej Organizacji Zdrowia.

Otyłość kliniczna wiązała się z wyższym prawdopodobieństwem zgonu w ciągu kolejnych pięciu lat. Jednocześnie zwykłe kategorie BMI nie wykazały statystycznie istotnego związku z pięcioletnią śmiertelnością. Autorzy zaznaczyli, że liczba zgonów w badaniu była niewielka, dlatego wnioski te mają ograniczoną moc statystyczną.

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