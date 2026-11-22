W Wielkiej Brytanii osoby, których rozwój prenatalny lub pierwsze lata życia przypadły na okres reglamentacji cukru, w dorosłości miały wskaźniki krwi odpowiadające niższemu wiekowi biologicznemu. Jak podaje ScienceAlert, do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Nature Communications.

Porównano osoby urodzone przed i po zniesieniu ograniczeń

Naukowcy przeanalizowali dane 54 201 uczestników UK Biobank, urodzonych w Wielkiej Brytanii między październikiem 1951 roku a marcem 1956 roku. We wrześniu 1953 roku w kraju zniesiono ograniczenia dotyczące zakupu cukru, po czym jego spożycie gwałtownie wzrosło. Umożliwiło to porównanie osób, które na wczesnych etapach rozwoju żyły w różnych warunkach dostępności cukru.

Badacze skupili się na pierwszych 1 000 dniach życia — od poczęcia do około drugiego roku życia. Wykorzystali metodę PhenoAge, która ocenia wiek biologiczny na podstawie wieku chronologicznego i dziewięciu wskaźników krwi, w tym poziomu glukozy, markerów stanu zapalnego oraz cech komórek krwi.

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Różnica sięgnęła około pięciu miesięcy

Po uwzględnieniu wieku, płci, miejsca urodzenia oraz palenia przez matkę w okresie okołoporodowym, ekspozycja na reglamentację wyłącznie przed urodzeniem była związana z niższym wskaźnikiem przyspieszenia wieku biologicznego o około 0,26 roku, czyli około trzech miesięcy. Jeśli ograniczenia trwały przez część pierwszego roku życia, różnica wzrastała do około czterech i pół miesiąca, a w przypadku ekspozycji do drugiego roku życia — do około pięciu miesięcy.

Związek stwierdzono u obu płci, jednak był silniejszy wśród kobiet. Wśród osób narażonych na reglamentację od okresu prenatalnego do drugiego roku życia podczas dalszej obserwacji po włączeniu do UK Biobank stwierdzono także związek z o 17% niższym ryzykiem zaćmy związanej z wiekiem oraz o 22% niższym ryzykiem przewlekłej choroby nerek.

Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż zmniejszenie spożycia cukru we wczesnym wieku zapobiega chorobom. Nie było danych o indywidualnym spożyciu cukru przez uczestników, a na wyniki mogły wpłynąć także inne powojenne zmiany. Różnica w szacowanym wieku biologicznym nie oznacza również, że uczestnicy będą żyć o pięć miesięcy dłużej.

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