W Wielkiej Brytanii przegląd byłego ministra zdrowia Alana Milburna proponuje zastąpienie świadczeń PIP dla większości osób z niepełnosprawnościami poniżej 25. roku życia lokalnym funduszem krótkoterminowego wsparcia. Jak informuje The Guardian, fundusz mógłby zapewniać środki na niezbędny sprzęt i krótkoterminowe wydatki.

Zgodnie z zaleceniami osoby poniżej 25. roku życia nie będą mogły ubiegać się o PIP ani o zdrowotny element universal credit. Zamiast tego proponuje się dla nich wprowadzenie nowego świadczenia dla młodych osób na poziomie standardowej stawki universal credit.

Lokalny fundusz

Według publikacji do lokalnego funduszu będzie można zwracać się o środki na sprzęt lub krótkoterminowe wydatki, w tym na dojazdy na kurs szkoleniowy lub rozmowę kwalifikacyjną. Fundusz mają zarządzać lokalni doradcy, a pieniądze planuje się przyznawać szybko po pojawieniu się potrzeby.

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Dla większości młodych ludzi fundusz ma zastąpić długoterminowe wsparcie takie jak PIP, z wyjątkiem osób o najcięższych potrzebach. Proponuje się również dodatkową rekompensatę kosztów dla osób najciężej chorych lub z najcięższymi formami niepełnosprawności niezależnie od ich zatrudnienia, a także wyższy poziom zabezpieczenia ubezpieczeniowego dla tych, którzy z powodu ciężkiej niepełnosprawności nigdy nie będą mogli pracować. Według The Times podwyższona stawka świadczenia dla młodych osób może zostać przewidziana dla osób mieszkających samodzielnie, w tym dla osób, które opuściły system opieki.

Cel i krytyka propozycji

Milburn, który ma przedstawić raport o bezrobociu wśród młodzieży w przyszły wtorek, oświadczył, że proponowane wsparcie może stworzyć 440 tys. możliwości zatrudnienia i edukacji do 2036 roku oraz zwiększyć dochody netto młodych ludzi o ponad 2 mld funtów szterlingów.

Jednocześnie organizacja charytatywna Joseph Rowntree Foundation ostrzegła, że reforma może osłabić system wsparcia dla setek tysięcy młodych ludzi z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi. Downing Street nie wykluczyło, że zmiany mogą dotknąć obecnych odbiorców świadczeń. Posłanka Partii Pracy Bell Ribeiro-Addy również wyraziła zaniepokojenie możliwymi cięciami pomocy dla młodych osób z niepełnosprawnościami, które już się uczą lub pracują.

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