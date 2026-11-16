W Wielkiej Brytanii wzrost liczby młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie odbywają szkolenia zawodowego, jest w dużej mierze związany z pogorszeniem ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Do takiego wniosku doszli naukowcy z University College London (UCL), informuje News-Medical.

Dane z 15 lat

Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi ponad 15 tysięcy uczestników z Wielkiej Brytanii w wieku od 16 do 24 lat, zebrane w ramach UK Household Longitudinal Study w latach 2009–2023. Praca została opublikowana w czasopiśmie BMC Global and Public Health.

Odsetek młodych ludzi, którzy nie byli aktywni ani zawodowo, ani w edukacji czy szkoleniu, wynosił 12–15% po kryzysie finansowym w latach 2009–2013. W latach 2014–2018 spadł do 10,5–11,5%, a od 2019 roku do końca okresu obserwacji w 2023 roku utrzymywał się na poziomie 15–16%.

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Zdrowie jako jeden z czynników

W latach 2019–2023 około 9% ankietowanych zgłaszało problemy zdrowotne lub niepełnosprawność, podczas gdy w latach 2014–2018 wskaźnik ten wynosił około 4%. Odsetek respondentów doświadczających dystresu psychicznego wzrósł w tych okresach z około 18% do 21%.

Jednocześnie prawdopodobieństwo, że młoda osoba z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub dystresem psychicznym nie będzie pracować ani się uczyć, nie zmieniło się. Autorzy odnotowali również, że częstość klinicznie zdiagnozowanej depresji zmieniała się równolegle ze wskaźnikami braku aktywności: jej wzrost w latach 2022–2023 przyczynił się do zwiększenia liczby młodych ludzi poza pracą i edukacją.

Według szacunków w kwietniu–czerwcu 2026 roku w Wielkiej Brytanii było 981 tysięcy osób w wieku 16–24 lat, które nie pracowały, nie uczyły się ani nie odbywały szkolenia — czyli około co ósma osoba. Naukowcy zaznaczyli, że pogorszenie zdrowia nie wyjaśnia całego wzrostu tego wskaźnika, dlatego rolę odegrały również inne czynniki.

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