W Wielkiej Brytanii petycja wzywająca do przeprowadzenia publicznego śledztwa w sprawie udziału kraju w izraelskich operacjach w Gazie zebrała ponad 100 tys. podpisów. Petycję zamieszczono na stronie brytyjskiego parlamentu, a osiągnięcie tego progu oznacza, że parlament musi rozważyć kwestię przeprowadzenia debaty, podaje Al Jazeera.

Żądania autorów petycji

Inicjatywa wzywa do zbadania wszelkiego udziału Wielkiej Brytanii w izraelskich operacjach w Gazie. W szczególności autorzy proponują sprawdzenie sprzedaży, dostaw lub wykorzystania broni, samolotów rozpoznawczych i baz Królewskich Sił Powietrznych.

Sygnatariusze chcą również, aby śledztwo miało uprawnienia do przesłuchiwania ministrów i urzędników zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących roli Zjednoczonego Królestwa w wojnie. Proponują poświęcić szczególną uwagę dostawom broni do Izraela.

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Kto zainicjował petycję

Petycję zainicjowała Jennifer Forbes, przewodnicząca komitetu wykonawczego lewicowej partii Your Party. Partię założyli były lider Partii Pracy Jeremy Corbyn, który jest jej liderem parlamentarnym, oraz inni lewicowi politycy.

Corbyn we wpisie na X oświadczył, że zwolennicy petycji będą domagać się śledztwa, prawdy i sprawiedliwości. Jednocześnie petycje, które zbierają ponad 100 tys. podpisów, nie zobowiązują brytyjskich ustawodawców do przeprowadzenia debaty, lecz jedynie wymagają rozpatrzenia tej kwestii.

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