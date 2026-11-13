W Wielkiej Brytanii po ogłoszeniu wyroku zostanie wznowione postępowanie w sprawie ekstradycji 40-letniego Mohammeda Al-Fatiha do Niemiec. Niemieccy śledczy podejrzewają jego oraz siedem innych osób o przygotowywanie ataków na izraelskich dyplomatów, żydowskie centra społecznościowe i wydarzenia wspierające Izrael, podaje The National.

Ławnicy Sądu Koronnego w Birmingham uznali Al-Fatiha za winnego zranienia windykatora, ale uniewinnili go od zarzutu umyślnego zranienia. Pozostał w areszcie do czasu ogłoszenia wyroku.

Zarzuty Niemiec

Federalna Prokuratura Generalna Niemiec wydała nakaz aresztowania Al-Fatiha 3 listopada 2025 roku. Według śledztwa był on członkiem grupy, która gromadziła broń i setki sztuk amunicji na potrzeby ataku zaplanowanego na drugą rocznicę ataków z 7 października.

Prokuratorzy twierdzą, że Al-Fatih dwukrotnie spotkał się z domniemanym wspólnikiem, Abedem Al G., otrzymał od niego pięć pistoletów i amunicję oraz przewiózł je do Wiednia w celu przechowania. Według prokuratury nagrał również wideo z oświadczeniem o przyjęciu odpowiedzialności za planowany atak w imieniu Hamasu.

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Innych domniemanych członków grupy zatrzymano w Berlinie w październiku 2025 roku. W tym czasie, według oskarżenia, grupa nabyła karabin automatyczny, 13 pistoletów i 700 sztuk amunicji.

Proces w Birmingham

Podczas brytyjskiego procesu sąd usłyszał, że windykator przybył do domu Al-Fatiha z powodu niezapłaconych przez jego żonę mandatów za parkowanie na kwotę 900 funtów szterlingów. Po sprzeczce Al-Fatih, według materiałów sprawy, ścigał go z dwoma nożami kuchennymi, rozbił cegłą szybę samochodu i zadał mu ranę ciętą głowy.

Sąd usłyszał również, że Al-Fatih urodził się w Niemczech, dorastał w Gazie, a w 2014 roku przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i w następnym roku otrzymał azyl. Według Die Welt wcześniej był ochroniarzem przywódcy Hamasu Ismaila Hanijji.

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