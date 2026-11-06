Rząd Wielkiej Brytanii wezwał kierownictwo największych firm energetycznych do aktywniejszej pomocy gospodarstwom domowym z niezapłaconymi rachunkami za energię tej zimy. Dzieje się to przed planowanym przeznaczeniem niemal 2,5 mld funtów na umorzenie rekordowej kwoty zadłużenia konsumentów, informuje The Guardian.

Pomoc dla 2,4 mln gospodarstw domowych

Minister ds. konsumentów energii Polly Billington przeprowadziła spotkanie online z kierownictwem firm, w tym Octopus Energy, British Gas i EDF Energy. Omówiono na nim rządowy plan zmniejszenia zadłużenia energetycznego około 2,4 mln gospodarstw domowych, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji.

Program ulg w spłacie zadłużenia jest częścią szerszej strategii zaproponowanej przez kanclerza w dorocznym oświadczeniu budżetowym. Łączne zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu energii może do końca roku sięgnąć 7 mld funtów.

Rola dostawców

Od dostawców oczekuje się, że samodzielnie będą identyfikować klientów, którzy mogą mieć trudności finansowe, oraz oferować im plany spłaty zadłużenia lub kierować ich do usług doradztwa zadłużeniowego.

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Rząd zamierza także współpracować z branżą, aby ułatwić identyfikowanie gospodarstw domowych potrzebujących dodatkowego wsparcia oraz zmodernizować systemy płatności. Popiera stosowanie inteligentnych liczników i inteligentnych liczników przedpłatowych, aby konsumenci mogli śledzić swoje wydatki i unikać narastania długów.

Według gazety przeciętne gospodarstwo domowe płaci obecnie około 50 funtów rocznie w rachunkach za energię, aby pokryć niespłacone długi na rynku. Rząd uważa, że jednorazowy program ulg w zadłużeniu oraz środki zapobiegające powstawaniu nowych długów mogą przynieść wszystkim gospodarstwom domowym średnią oszczędność około 130 funtów w ciągu kolejnych dziesięciu lat.

Według dostępnych szacunków około 40% niezapłaconych rachunków narasta podczas przeprowadzki. Wśród planowanych zmian jest obowiązek przekazywania przez wynajmujących dostawcom odczytów liczników oraz dat wprowadzenia się lub wyprowadzenia najemców.

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