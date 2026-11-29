W Wielkiej Brytanii osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, wezwały rząd do pilnego przeciwdziałania mężczyznom, którzy przez internet umawiają się na przemoc seksualną wobec kobiet odurzanych środkami uspokajającymi. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na AFP.

Laura Bishop powiedziała, że w 2021 roku dowiedziała się, iż jej mąż przez długi czas dodawał środki uspokajające do jej napojów, gwałcił ją i zapraszał nieznajomych do stosowania wobec niej przemocy. W 2022 roku jej były mąż Daniel został skazany na ponad 14 lat więzienia za podawanie jej środków odurzających i gwałcenie jej. Według Bishop podczas rozmów telefonicznych z więzienia przyznał, że zaprosił co najmniej siedmiu nieznajomych mężczyzn.

Seria spraw karnych

W tym miesiącu w południowo-zachodniej Anglii czterech mężczyzn uznano za winnych przemocy seksualnej wobec Joanne, ówczesnej żony Philipa Younga, gdy była nieprzytomna. Według AFP przestępstwa trwały siedem lat.

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W Manchesterze rozpatrywana jest sprawa dziewięciu mężczyzn oskarżonych o przestępstwa przeciwko kobiecie. Według prokuratury jej mąż przez ponad dwie dekady podawał jej środki odurzające i gwałcił ją. Co najmniej dwóch mężczyzn w tym roku przyznało się do winy w podobnych odrębnych sprawach w Londynie i Northampton. W Northampton 26 listopada mężczyznę skazano na 12 lat więzienia za wielokrotną przemoc seksualną wobec nieprzytomnej żony oraz nagrywanie tych przestępstw.

Fora internetowe i nieujawnione przestępstwa

Britijska Narodowa Agencja ds. Przestępczości poinformowała, że śledczy byli zaskoczeni skalą takich przestępstw, a fora internetowe nadały im nowy wymiar. Jedno ze śledztw agencji wykazało ponad 270 osób powiązanych z jednym forum, co doprowadziło do co najmniej 14 odrębnych dochodzeń w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Według corocznych danych o przestępczości opublikowanych w ubiegłym roku niemal jedna czwarta osób poszkodowanych w Anglii i Walii była nieprzytomna lub spała podczas ostatniego aktu przemocy seksualnej, którego doświadczyła. Organizacja Rape Crisis rozpoczęła szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania wczesnych oznak tak zwanej zorganizowanej przemocy seksualnej z użyciem środków odurzających. Jednocześnie takie przestępstwa są trudne do wykrycia i często nie są zgłaszane.

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