W Wielkiej Brytanii rachunki gospodarstw domowych za energię mogą wzrosnąć od stycznia 2027 roku o 26% — do najwyższego poziomu od 2023 roku. Taką prognozę firmy konsultingowej Cornwall Insight podaje OilPrice. Cornwall Insight wiąże oczekiwany wzrost ze wzrostem hurtowych cen gazu i energii elektrycznej w związku z wojną w Iranie.

Prognoza na początek 2027 roku

Zgodnie z ostateczną prognozą Cornwall Insight, w okresie od stycznia do marca 2027 roku roczny pułap cenowy dla typowego odbiorcy wyniesie 2166 funtów szterlingów, czyli 2852 dolary. To o 443 funty, czyli 583 dolary, więcej niż obecny wskaźnik.

Dyrektor ds. rynków detalicznych w Cornwall Insight, Craig Lowrey, zaznaczył, że nowa podwyżka przypadnie na chłodniejszy okres w styczniu, kiedy zużycie energii rośnie. Jak stwierdził, gospodarstwa domowe już mierzą się z kryzysem kosztów życia.

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Obecny limit taryfowy

Rachunki za energię w Wielkiej Brytanii są obecnie na trzyletnim maksimum. Regulator Ofgem podniósł pułap cenowy dla gospodarstw domowych o 4% w okresie od października do grudnia z powodu wyższych cen gazu.

W kraju obowiązuje mechanizm Energy Price Cap, który ogranicza taryfę za jednostkę energii, jaką dostawcy mogą pobierać od odbiorców indywidualnych. Wyjaśniając październikową podwyżkę, Ofgem powiązał ją ze wzrostem hurtowych cen gazu z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i niestabilności światowego rynku gazu.

Oceny analityków

Różni analitycy oczekują, że w pierwszym kwartale 2027 roku rachunki brytyjskich gospodarstw domowych za energię wzrosną o 25–30%. Prognozy wiążą to ze skokiem cen gazu ziemnego, podczas gdy kryzys na Bliskim Wschodzie trwa.

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