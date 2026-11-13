Rząd Wielkiej Brytanii rozważa możliwość osłabienia gwarancji prawnych, które ograniczają koszty ponoszone przez grupy społeczne podczas zaskarżania decyzji dotyczących zabudowy i innych projektów mogących zagrażać przyrodzie. Informuje o tym The Guardian.

Ochrona przed wysokimi kosztami sądowymi

Chodzi o mechanizmy konwencji z Aarhus — traktatu środowiskowego, który Wielka Brytania włączyła do ustawodawstwa w 2005 roku. Konwencja gwarantuje obywatelom prawo do udziału w demokratycznych procedurach dotyczących kwestii środowiskowych, w tym zanieczyszczenia ściekami, budowy dróg lub centrów danych.

Obecnie osoba fizyczna, która przegrywa sprawę sądową dotyczącą środowiska, płaci nie więcej niż 5 tys. funtów kosztów drugiej strony. Dla organizacji limit ten wynosi 10 tys. funtów. Ograniczenia te mają zapobiec temu, by ochrona środowiska na drodze sądowej stała się zbyt kosztowna dla obywateli i grup działających w interesie publicznym.

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Jakie zmiany są omawiane

Według prawników środowiskowych Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi zamknięte spotkania z niektórymi zainteresowanymi stronami w sprawie możliwego zniesienia takich limitów i oddalenia kraju od wymogów konwencji. Wśród innych prawdopodobnych zmian jest podwojenie limitów kosztów na każdym etapie odwołania oraz zniesienie ochrony, jeśli sąd uzna, że mechanizm kontroli sądowej został wykorzystany niewłaściwie.

Rozważany jest także wariant, zgodnie z którym grupy zbierające środki na pozwy poprzez crowdfunding mogłyby w razie przegranej zapłacić do 70% zebranej kwoty. Prawnicy i organizacje ekologiczne oświadczyli, że takie kroki mogą istotnie utrudnić społecznościom dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych.

Przedstawiciel rządu oświadczył, że Wielka Brytania wypełnia zobowiązania wynikające z konwencji z Aarhus, w tym dotyczące dostępu do niedrogiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych. Według niego nie ma planów zniesienia ochrony przed kosztami w przypadku uzasadnionych pozwów.

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