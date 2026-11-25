W Wielkiej Brytanii zatwierdzono niezależne dochodzenie w sprawie wpływu testów nuklearnych z czasów zimnej wojny na zdrowie weteranów wojskowych. Jak podaje The Independent, premier Andy Burnham ogłosił to na antenie programu Newsnight BBC.

Szacuje się, że w latach 1952–1967 około 22 tysiące brytyjskich żołnierzy było świadkami testów nuklearnych na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Weterani oraz ich rodziny od ponad 40 lat zabiegają o oficjalne zbadanie możliwego wpływu tych testów na zdrowie wojskowych i ich dzieci.

Oświadczenia weteranów

Organizacje weteranów twierdzą, że część wojskowych, wśród których byli poborowi, została narażona na radioaktywny opad: nakazywano im przelatywać przez chmury w kształcie grzyba lub obserwować wybuchy bez odzieży ochronnej. Aktywiści są przekonani, że istnieje związek między testami a chorobami, które później wystąpiły u weteranów, a czasem także u ich dzieci.

Weterani twierdzą również, że brytyjskie Ministerstwo Obrony celowo ukrywało dane z badań krwi i moczu, które ich zdaniem mogłyby potwierdzić wykorzystywanie żołnierzy jako obiektów badań nad skutkami wybuchów nuklearnych dla człowieka.

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Były minister obrony Tobias Ellwood we wrześniu przyznał, że nieumyślnie wprowadził parlament w błąd w 2018 roku, gdy oświadczył, że nie ma danych dotyczących takich badań krwi. Później dowiedział się, że próbki krwi pobierano we wszystkich brytyjskich siłach zbrojnych, jednak weterani ubiegający się o odszkodowanie z powodu poważnych chorób związanych z narażeniem na promieniowanie nie mieli dostępu do tych materiałów.

Raport okresowy na rocznicę

Dochodzeniu będzie przewodniczył biskup James Jones, który wcześniej kierował dochodzeniem w sprawie tragedii na stadionie Hillsborough w 1989 roku. Według Burnhama raport okresowy komisji ma zostać opublikowany do października przyszłego roku, przed 75. rocznicą pierwszego brytyjskiego atmosferycznego testu atomowego.

Wielka Brytania przeprowadziła pierwszy taki test 3 października 1952 roku na Wyspach Montebello u zachodnich wybrzeży Australii. Następnie kraj przeprowadził dziesiątki eksplozji nuklearnych w Australii i na wyspiarskich terytoriach Pacyfiku, w tym na Kiritimati, wcześniej znanym jako Wyspa Bożego Narodzenia.

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