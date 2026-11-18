Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood planuje ogłosić uruchomienie programu przyspieszonego szkolenia przyszłych liderów policji w Anglii i Walii. Co roku ma być do niego rekrutowanych 200 osób, które w ciągu pięciu–dziesięciu lat będą mogły awansować do stopnia superintendenta, podaje The Guardian.

Szkolenie kandydatów

Program będzie otwarty dla osób z dowolnym doświadczeniem zawodowym, w tym dla tych, które obecnie nie pracują w organach ścigania. Dyplom uczelni wyższej nie będzie obowiązkowym warunkiem przyjęcia. Według źródeł rządowych inicjatywa ma stworzyć szerszą pulę kandydatów na przyszłe stanowiska kierownicze w policji.

Mahmood wiąże uruchomienie programu z wnioskami Komisji ds. Przywództwa w Policji, która w czerwcu wskazała na niespójną jakość kierownictwa, miejscami „szokująco” niską. Zdaniem minister taka sytuacja była skutkiem niewystarczających inwestycji w rozwój przyszłych liderów.

W latach 2023–2025 inspektorat policji ocenił jakość kierownictwa w dwóch formacjach policyjnych jako niewystarczającą, a w 13 jako wymagającą poprawy. Żadna z formacji nie otrzymała najwyższej oceny w tym wskaźniku.

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Rekomendacje komisji

Dodatkowym czynnikiem skłaniającym minister do działania były dochodzenia dotyczące ośmiu obecnych lub byłych komendantów głównych w 43 formacjach policyjnych Anglii i Walii. Mahmood ma również wspomnieć o sytuacji w Devonie i Kornwalii, gdzie przez pewien okres policja wypłacała pensje trzem komendantom głównym, a dwóch z nich było wówczas odsuniętych od pracy.

Współprzewodniczący komisji Nick Herbert nazwał przyspieszony program ważnym krokiem w kierunku realizacji jej rekomendacji. Drugi współprzewodniczący, były minister spraw wewnętrznych z Partii Pracy David Blunkett, oświadczył, że powinien on być realizowany wraz z szerszą reformą kompetencji zawodowych i awansu zawodowego w policji.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpatruje wszystkie 27 rekomendacji komisji, w tym utworzenie krajowej akademii przywództwa policyjnego oraz zwiększenie finansowania szkoleń. Obecnie na takie szkolenia wydaje się około 4 mln funtów szterlingów, podczas gdy koszt służby policyjnej wynosi 19 mld funtów rocznie.

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