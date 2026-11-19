W Wielkiej Brytanii naukowcy wykryli związek między wyższymi temperaturami latem, falami upałów a większym ryzykiem śmierci u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jak informuje News-Medical, analiza objęła dane medyczne 63 860 uczestników UK Biobank, u których po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę układu sercowo-naczyniowego w latach 2006–2022.

Wyniki analizy

Naukowcy zestawili dane o temperaturze na obszarach o powierzchni jednego kilometra kwadratowego z adresami zamieszkania pacjentów. W ciągu 16 lat zmarło 12 237 uczestników badania.

Każdy wzrost średniej temperatury latem o 1°C wiązał się ze wzrostem ryzyka śmierci o 15%. Uczestnicy, którzy doświadczyli czterech lub więcej krótkotrwałych fal upałów, mieli o 24% wyższe ryzyko śmierci niż ci, którzy doświadczyli nie więcej niż dwóch takich zdarzeń.

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Związek ten utrzymywał się w grupach pacjentów z poszczególnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, w tym z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca. W odrębnej analizie krótkotrwałego narażenia badacze odnotowali również wyższe ryzyko śmierci przy wyższej temperaturze dobowej w dniu zgonu oraz w ciągu poprzednich pięciu dni. Wynik ten zaobserwowano w szczególności wśród osób z migotaniem przedsionków i chorobą niedokrwienną serca.

Grupy bardziej narażone

Wyższe ryzyko związane z upałami stwierdzono wśród osób bez dyplomu ukończenia college’u, a także wśród mieszkańców obszarów o wyższym poziomie deprywacji społecznej i mniejszej liczbie terenów zielonych, w tym parków.

Autorzy pracy zaznaczyli, że ograniczenie śmiertelności związanej z upałami może wymagać połączenia działań na poziomie społeczności i indywidualnych decyzji. Wśród możliwych podejść wymienili bardziej odporne na upały mieszkania, rozwój infrastruktury miejskiej i zazielenianie miast, a także chłodzenie mieszkań. Jednocześnie badacze wskazali, że dalsze prace mogą uwzględnić dodatkowe czynniki, w tym korzystanie z klimatyzacji i podróże do miejsc o innej temperaturze.

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