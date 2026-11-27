W Wielkiej Brytanii użytkownicy Lloyds Bank i Bank of Scotland mieli w piątek problemy z dostępem do mobilnych aplikacji bankowych. Jak informuje Anadolu Agency, awaria spowodowała tysiące zgłoszeń problemów w serwisie monitorującym Downdetector.

Błędy podczas logowania

Klienci Lloyds Bank widzieli komunikat o błędzie, gdy próbowali zalogować się do aplikacji. Przedstawiciel banku powiedział Sky News, że instytucja wie o trudnościach, z jakimi rano zetknęła się część klientów, i pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostępu.

Bank przeprosił również za zakłócenia w działaniu usługi.

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Problemy także w Bank of Scotland

Według The Independent awaria techniczna dotknęła również Bank of Scotland: miliony użytkowników nie mogły zalogować się do aplikacji. Zakłócenia nastąpiły w Czarny Piątek oraz w dniu wypłaty wynagrodzeń dla wielu brytyjskich pracowników.

W ubiegłym miesiącu awaria Google Cloud zakłóciła już działanie szeregu usług bankowych, w tym Lloyds, Revolut, HSBC i Halifax.

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