W Wielkiej Brytanii dwóch obywateli stanie przed sądem w sprawie domniemanego przygotowywania ataku na bazę lotniczą RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii. 24-letni Mohmed Abdulkarim i 25-letni Numan Essghir zostali oskarżeni na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym; za pośrednictwem swoich prawników oświadczyli, że nie przyznają się do winy.

Jak informuje The National, oskarżeni uczestniczyli w rozprawie w londyńskim sądzie Old Bailey za pośrednictwem łącza wideo. Sędzia Bobbie Cheema-Grubb wyznaczyła rozpoczęcie czterotygodniowego procesu na 22 listopada 2027 roku. Kolejne posiedzenie ma odbyć się 19 marca.

Oskarżenia o rozpoznanie i pomoc zagranicznej służbie

Essghir, który ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo, jest jedynym z pięciu mężczyzn zatrzymanych w pobliżu bazy 27 września, któremu postawiono zarzuty. Zarzuca mu się wtargnięcie na teren objęty zakazem w celu, który mógł zaszkodzić Wielkiej Brytanii. Oskarżenie wiąże się z domniemanym rozpoznaniem w pobliżu bazy 22 sierpnia.

Abdulkarim, który został później zatrzymany w centrum Londynu, jest oskarżony o działania, które mogły istotnie pomóc zagranicznej służbie wywiadowczej, w okresie od 31 sierpnia do 28 września.

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Wersja prokuratury

Prokuratorka Julia Fore Walker powiedziała sądowi, że obaj oskarżeni kontaktowali się z mężczyzną o imieniu Ali, który przebywa za granicą. Według niej mężczyzna ten miał działać w interesie Islamskiej Republiki Iranu.

Prokuratura twierdzi, że Abdulkarim był pośrednikiem Alego w Wielkiej Brytanii i miał odbierać gotówkę, kupować pojazdy oraz wykonywać inne działania przygotowawcze. Według prokuratury trzykrotnie otrzymał środki w punktach wymiany walut — łącznie 65 300 funtów szterlingów — oraz kupił pięć furgonetek i inny sprzęt.

RAF Fairford jest wykorzystywana przez Siły Powietrzne USA. Po zatrzymaniu pięciu mężczyzn w pobliżu bazy bombowce B-1 zostały stamtąd wycofane ze względów bezpieczeństwa. Kolejnych sześć osób, z których cztery są obywatelami Wielkiej Brytanii i zostały zatrzymane 27 września, pozostaje na wolności za kaucją w związku z tym incydentem.

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