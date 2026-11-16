W Wielkiej Brytanii irański hiszpańskojęzyczny kanał telewizyjny HispanTV może stracić rejestrację jako spółka po tym, jak brytyjski rejestrator Companies House przeniósł go oraz jego dyrektora, Seyedmehdiego Mirtaleba, pod adres domyślny. Informuje o tym The National.

Status ten stosuje się, gdy rejestrator uznaje, że spółka nie ma właściwego adresu rejestrowego. Wcześniej HispanTV wskazywał adres lokalu przemysłowego na terenie biznesowym w północno-zachodnim Londynie. Dziennikarze The National ustalili, że lokal ten jest wykorzystywany przez inną firmę, a przedstawiciele sąsiednich przedsiębiorstw przekazali, że wcześniej przez kilka lat stał pusty.

Termin na zmianę adresu minął

19 października HispanTV przeniesiono pod adres domyślny i dano mu 28 dni na złożenie zawiadomienia o zmianie adresu rejestrowego. Według wydania termin ten już upłynął, jednak adres w rejestrze nie zmienił się. Jeśli spółka nie poda nowego adresu, rejestrator może rozpocząć procedurę jej wykreślenia z rejestru. Spółka będzie wtedy miała dwa miesiące na udowodnienie, że działa pod dopuszczalnym adresem rejestrowym, w przeciwnym razie zostanie zlikwidowana.

HispanTV należy do irańskiej państwowej korporacji nadawczej IRIB i emituje po hiszpańsku wiadomości, programy dokumentalne oraz irańskie filmy. Według Companies House spółka została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w styczniu 2011 roku. Jej działalność w kraju jest niejasna: kanał prawdopodobnie ani nie produkuje programów, ani nie nadaje z terytorium Wielkiej Brytanii, a jego odbiorcy koncentrują się głównie w krajach Ameryki Łacińskiej.

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Zawiadomienie policji

Wcześniej w tym roku brytyjska minister ds. spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Alicia Kearns napisała do londyńskiej policji, twierdząc, że HispanTV i Mirtaleb mogli naruszyć brytyjski system rejestracji zagranicznych wpływów. Mechanizm ten wprowadzono zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie narodowym, aby zwiększyć przejrzystość i chronić kraj przed ukrytą ingerencją wspieraną przez inne państwa.

Według wydania Mirtaleb, wskazany jako dyrektor i większościowy akcjonariusz, był producentem wykonawczym anglojęzycznego irańskiego kanału państwowego Press TV w Londynie w latach 2009–2020. Brytyjski regulator mediów Ofcom cofnął licencję Press TV w 2012 roku. HispanTV miał również wspólny z Press TV adres rejestrowy w zachodnim Londynie krótko przed zakazem działalności nadawcy.

10 listopada zlikwidowano innego nadawcę powiązanego z Iranem — kanał Huti Al Masirah TV, który również był zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. The National informuje, że Mirtaleb i były dyrektor HispanTV Hamid Khairoldin zostali poproszeni o komentarz w sprawie sytuacji.

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