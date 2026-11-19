W Wielkiej Brytanii londyński trybunał potwierdził, że rząd wydał nakaz wymagający obejścia szyfrowania w celu uzyskania dostępu do danych klientów Apple, informuje Channel NewsAsia.

Nakaz rządu

Chodzi o dokument, który w anglojęzycznym oryginale nazwano technical capability notice. Można go oddać jako nakaz dotyczący możliwości technicznych.

Nakaz dotyczył danych klientów przechowywanych przez Apple. Według potwierdzenia trybunału rząd wydał go, aby uzyskać dostęp do tych danych z obejściem szyfrowania.

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Stanowisko władz

W trakcie postępowania brytyjski rząd oświadczył, że nie może komentować istnienia takiego nakazu. Władze powołały się na politykę niepotwierdzania ani niezaprzeczania informacji w kwestiach bezpieczeństwa.

Londyński trybunał potwierdził istnienie dokumentu mimo stanowiska rządu. Channel NewsAsia podało, że nakaz został wydany przez brytyjskie władze i dotyczył dostępu do danych klientów Apple.

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