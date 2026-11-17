W Wielkiej Brytanii banki cyfrowe, w tym Monzo i Revolut, mogą zostać zobowiązane do udziału w finansowaniu stacjonarnych usług bankowych. Rząd oświadczył, że przyjmie zalecenie przeglądu dostępu do usług bankowych dotyczące wprowadzenia nowych przepisów chroniących niezbędną obsługę osobistą. Poinformował o tym The Guardian.

Ochrona obsługi osobistej

Przegląd, zlecony przez Skarb Państwa wcześniej w tym roku, dotyczy kurczących się możliwości dla prawie 3 mln osób, które regularnie korzystają z usług bankowych osobiście. Są wśród nich osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz klienci z problemami ze zdrowiem psychicznym, którym trudno korzystać z bankowości internetowej.

Od 2015 roku w Wielkiej Brytanii zamknięto prawie 7 tys. oddziałów bankowych. Banki ograniczały swoje sieci, aby zmniejszyć koszty po kryzysie finansowym z 2008 roku. Podczas lockdownów związanych z pandemią Covid-19 tendencja ta nasiliła się w związku z aktywniejszym przechodzeniem na usługi cyfrowe i konkurencją ze strony banków cyfrowych.

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Kto zapłaci za usługi

Zamykanie oddziałów utrudniło części klientów obsługę gotówki, wpłacanie pieniędzy i dokonywanie płatności. Trudniej jest im także uzyskać pomoc w sprawach oszustw, długów, pełnomocnictw i rachunków pozostałych po śmierci krewnych.

W raporcie, któremu przewodniczył były dyrektor organizacji Which? Richard Lloyd, wskazano, że wiele osób ma rachunki w kilku bankach. Znaczna liczba klientów banków cyfrowych regularnie korzysta z fizycznych usług gotówkowych, które obecnie świadczą tradycyjne banki, w tym NatWest, Barclays i Lloyds.

Jednocześnie pozostaje do ustalenia, które banki powinny wspierać i opłacać takie usługi oraz czy obowiązek ten będzie dotyczył banków cyfrowych, które nigdy nie miały własnej obsługi stacjonarnej.

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