W hrabstwie Hampshire w Wielkiej Brytanii naukowcy ustalili, że zakupy nastolatków w lokalach fast food i sklepach osiedlowych znacznie rzadziej klasyfikowano jako zdrowsze niż zakupy w supermarketach. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Public Health Nutrition informuje News-Medical.

Co odnotowali badacze

W badaniu uczestniczyli nastolatkowie w wieku od 11 do 18 lat, zrekrutowani w pięciu lokalizacjach w Hampshire: dwóch szkołach, dwóch college’ach i klubie młodzieżowym. Przez siedem dni uczestnicy korzystali z aplikacji łączącej śledzenie GPS ze zgłoszeniami dotyczącymi odwiedzania placówek i kupowania żywności.

Pełne dane z ankiet, geolokalizacji i zakupów uzyskano od 55 uczestników. Łącznie nastolatkowie zarejestrowali 253 wizyty w placówkach handlowych. Największy udział miały lokale fast food — 22%, następnie małe supermarkety — 16% oraz sklepy osiedlowe — 14%. Na supermarkety przypadło 13% wizyt.

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Różnice między typami placówek

W porównaniu z zakupami w supermarketach, zakupy w lokalach fast food miały o 77% niższe szanse na zaklasyfikowanie jako zdrowsze. W przypadku sklepów osiedlowych wskaźnik ten był niższy o 86%. Zakupy oceniano według kryteriów brytyjskiego przewodnika zdrowego odżywiania Eatwell Guide: zdrowszym produktom przyznawano wyższe oceny, a mniej zdrowym — niższe.

Dane GPS wykazały również, że nastolatkowie na swoich codziennych trasach najczęściej napotykali niezależne punkty sprzedaży jedzenia na wynos, sklepy osiedlowe, kawiarnie i restauracje. Uczestnicy, którzy częściej przebywali w otoczeniu z potencjalnie zdrowszą ofertą, wykazywali tendencję do zdrowszych samodzielnych zakupów i lepszej ogólnej jakości diety, jednak związki te nie były statystycznie przekonujące.

Autorzy podkreślili, że badanie miało małą próbę i przekrojowy charakter, dlatego nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Zalecili rozważenie działań poprawiających dostępność i atrakcyjność zdrowszych produktów w placówkach najczęściej odwiedzanych przez nastolatków, zamiast ograniczać politykę wyłącznie do terenów wokół szkół.

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