We wtorek w Wielkiej Brytanii ma odbyć się ostatni lot do Francji w ramach pilotażowego programu „jeden wjazd — jeden wyjazd”. Wśród osób mających bilety są osoby ubiegające się o azyl, które brytyjskie władze już wcześniej odesłały do Francji, lecz później ponownie przybyły do Zjednoczonego Królestwa. Informuje o tym The Guardian.

Twierdzenia o groźbach ze strony przemytników

Według gazety setki osób wcześniej wysłanych do Francji prawdopodobnie wróciły do Wielkiej Brytanii. Wyjaśniały to groźbami ze strony przemytników, którzy rzekomo żądali od ich rodzin pieniędzy za przeprawę przez kanał La Manche.

Rozmówcy The Guardian twierdzili, że byli bici, gwałceni lub zmuszani do pracy w warunkach, które określili jako współczesne niewolnictwo. Według nich w obozie dla migrantów w Calais zmuszano ich do sprzątania namiotów przemytników oraz noszenia wody lub drewna opałowego.

Jeden z mężczyzn mających bilet na lot opowiedział, że przemytnicy odnaleźli go po jego wcześniejszym powrocie do Francji. Przedstawił się jako irański dysydent polityczny i oświadczył, że obawia się egzekucji w razie powrotu do Iranu. Mężczyzna skarżył się również na trudności w dostępie do wysokiej jakości pomocy prawnej.

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Inny osoba ubiegająca się o azyl, która również wcześniej została odesłana do Francji, powiedziała, że zna dziesiątki osób zaplanowanych do odesłania. Oświadczyła, że nie rozumie, dlaczego brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kontynuuje odesłania po zakończeniu programu 1 października.

Oceny programu pilotażowego

Program przewidywał przymusowe odsyłanie do Francji osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii małymi łodziami, w zamian za przyjęcie podobnej liczby osób z północnej Francji w celu złożenia wniosków o azyl w Zjednoczonym Królestwie.

Niezależny główny inspektor ds. granic i imigracji John Tuckett w raporcie opublikowanym w ubiegłym tygodniu stwierdził, że nie wiadomo, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie oceniać sukces lub porażkę programu. Jego celem było wykazanie, że niebezpieczne przeprawy przez kanał La Manche małymi łodziami nie są realnym sposobem wjazdu do kraju. Od 1 października cieśninę przekroczyło 4 786 osób na 69 łodziach, wynika z danych rządowych.

Organizacja charytatywna Medical Justice nazwała projekt pilotażowy porażką. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że porozumienie z Francją pokazało, iż taki mechanizm może działać, a osoby, które wracały do Wielkiej Brytanii po przeniesieniu do Francji, miały być odsyłane z powrotem. Resort poinformował, że projekt pilotażowy został zakończony, a zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w szerszych działaniach mających na celu wzmocnienie procedur powrotowych.

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