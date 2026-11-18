W Wielkiej Brytanii partnerstwo Northern Endurance Partnership zainstalowało system monitoringu dna morskiego dla przyszłego magazynu dwutlenku węgla Endurance na Morzu Północnym. Pierwsze zatłaczanie CO₂ do magazynu zaplanowano na 2028 rok, informuje OilPrice.

Magazyn znajduje się około 150 kilometrów od wybrzeża Teesside. Projekt ma umożliwić składowanie do 100 mln ton CO₂ przez 25 lat.

Monitoring dna morskiego

System składa się z sześciu modułów przydennych rozmieszczonych na dnie morskim. Ma on zarejestrować początkowe wskaźniki środowiskowe i sejsmiczne na obszarze projektu.

Następnie sprzęt będzie wykorzystywany do sprawdzania, czy zatłoczony dwutlenek węgla pozostaje bezpiecznie odizolowany pod ziemią przez cały okres funkcjonowania magazynu. Projekt Endurance jest prowadzony przez koalicję spółek energetycznych BP, Equinor i TotalEnergies.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inicjatywa East Coast Cluster

Magazyn jest częścią inicjatywy East Coast Cluster, która łączy przemysłowe wychwytywanie węgla, produkcję niskoemisyjnego wodoru, wytwarzanie z ujemnymi emisjami oraz produkcję energii elektrycznej z wychwytywaniem węgla. Na regiony Teesside i Humber przypada około połowy emisji brytyjskich klastrów przemysłowych.

Wychwytywanie i składowanie węgla jest krytykowane przez część aktywistów klimatycznych. Jonathan Foley, dyrektor wykonawczy niekomercyjnej organizacji klimatycznej Project Drawdown, nazwał tę technologię odwracaniem uwagi od odchodzenia od paliw kopalnych i wdrażania skuteczniejszych rozwiązań klimatycznych.

Jednocześnie, według OilPrice, takie projekty są wspierane przez sektor energetyczny i polityków. Unijny akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie prawnie zobowiązuje duże firmy naftowe i gazowe do inwestowania w technologie wychwytywania i składowania węgla.

Czytaj nas na