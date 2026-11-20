W Wielkiej Brytanii przeprowadzono zamkniętą operację mającą chronić dziesiątki tysięcy lodówek i zamrażarek w supermarketach, magazynach, restauracjach, na stacjach benzynowych i stadionach przed potencjalną ingerencją hakerów. Informuje o tym BBC News.

Urządzenia odłączano od internetu

Do kampanii ograniczania ryzyka dołączyły brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich oraz Agencja Standardów Żywności. Instytucje te prowadziły telekonferencje z przedstawicielami branży i organizowały kontakt z firmami, których sprzęt mógł być podatny na zagrożenie.

Tysiące urządzeń sterujących sprzętem chłodniczym odłączono od otwartego internetu — zdalnie lub fizycznie. W niektórych przypadkach pracownikom nakazywano odłączać kable internetowe i ręcznie monitorować temperaturę. Według BBC duże sieci handlowe przekierowywały zespoły IT do tego problemu; pracownik jednej z sieci powiedział, że przez tydzień codziennie odłączano od sieci setki urządzeń.

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Podatność sterowników temperatury

Podatność wykryto w sterownikach brytyjskiej firmy Resource Data Management, które umożliwiają zdalne zarządzanie temperaturą dziesiątek lodówek i zamrażarek. Eksperci Pentest Partners stwierdzili, że sterowniki miały problem ze słabymi hasłami, podobny do problemu w sterownikach Danfoss i innych systemach, które padły ofiarą ataków w Europie.

W tym roku odnotowano już trzy fale ataków na sterowniki temperatury: w sierpniu ucierpiały lodówki w kilku bazach wojskowych USA; 11–12 października zaatakowano setki supermarketów i przedsiębiorstw spożywczych we Francji; 1–2 listopada ucierpiały dziesiątki supermarketów w siedmiu krajach europejskich, najwięcej w Belgii i Luksemburgu. We Francji dotkniętych zostało także kilka obiektów banków krwi.

Resource Data Management zaprzecza krytycznemu charakterowi wykrytej podatności. Firma zaznaczyła, że wykryto ją w środowisku testowym, a do włamania się do sprzętu konieczne byłoby uzyskanie części komponentów sprzętowych. RDM poinformowała o wydaniu pierwszych aktualizacji, kontaktach z klientami i braku oznak złośliwej aktywności na swoich sterownikach; firma nadal monitoruje sytuację wspólnie z brytyjskim Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa i innymi organami.

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