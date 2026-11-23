W Wielkiej Brytanii przegląd systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami zaleca radykalną zmianę procedury oceny prawa do Personal Independence Payment (PIP). Minister ds. osób z niepełnosprawnościami sir Stephen Timms oświadczył, że obecny system nie spełnia już swojego celu: od utworzenia PIP minęło 13 lat.

Jak podaje BBC News, pełny tekst przeglądu ma zostać opublikowany we wtorek. Wśród rekomendacji jest wprowadzenie mniej uciążliwej, przyspieszonej procedury dla osób z najcięższymi chorobami oraz tych, które otrzymują opiekę paliatywną u schyłku życia.

Mniej ponownych ocen

Według Timmsa osoby z chorobami trwającymi całe życie lub zwyrodnieniowymi nie powinny regularnie przechodzić ponownych ocen, które mogą być odbierane jako konfrontacyjne i niepotrzebne. Zauważył on również, że uproszczona procedura dla takich wnioskodawców pozwoli skierować zasoby osób dokonujących oceny do innych spraw.

Minister wyjaśnił potrzebę reformy zmianami w charakterze niepełnosprawności i chorób. W szczególności znacznie wzrosła liczba wniosków związanych ze zdrowiem psychicznym i stanami neuroróżnorodności, a jednocześnie zmieniły się społeczeństwo i rynek pracy.

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Równoległe plany dla młodych ludzi

Przegląd Timmsa rozpoczęto po tym, jak rząd zrezygnował z planu szeroko zakrojonej reformy świadczeń socjalnych, która miała zmniejszyć wydatki budżetowe o 5 mld funtów rocznie. W 2025 roku ponad 130 posłów, w tym 120 posłów Partii Pracy, podpisało poprawkę przeciwko planom ograniczenia świadczeń związanych z niepełnosprawnością i chorobą.

Osobny przegląd byłego ministra zdrowia z Partii Pracy, Alana Milburna, zaproponował likwidację PIP dla osób poniżej 25. roku życia i zastąpienie go nowym systemem świadczeń. Rząd zgodził się przenieść do niego również osoby w wieku od 18 do 24 lat z komponentu Universal Credit związanego ze zdrowiem. Nie jest obecnie jasne, w jaki sposób oba przeglądy zostaną ze sobą połączone.

Rosnące koszty

Według prognoz wydatki na PIP do 2030 roku przekroczą 41 mld funtów, wobec 15 mld funtów w 2020 roku. Według stanu na 30 kwietnia 2026 roku świadczenie to otrzymywały w Wielkiej Brytanii 4 mln osób. Organizacja charytatywna Scope wezwała rząd, by nie osłabiał programu, podkreślając, że dla wielu osób z niepełnosprawnościami jest on kluczowym wsparciem finansowym.

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