W Wielkiej Brytanii powstaje nowa Komisja Polityki Hazardowej, która przeprowadzi niezależną ocenę obecnych ram prawnych w sektorze hazardowym i rozważy potrzebę dalszych reform, w tym możliwego uchwalenia nowej ustawy. Komisji przewodniczy Jagjit Chadha, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Cambridge, informuje The Guardian.

Zbieranie dowodów do lutego 2027 roku

Podczas inauguracji komisja zwróci się do organizacji i osób prywatnych z apelem o składanie dowodów i propozycji do 12 lutego 2027 roku. Następnie planuje przedstawić wnioski i rekomendacje przed kolejnymi wyborami powszechnymi w kraju.

Według Chadhy ostatni kompleksowy niezależny przegląd ustawodawstwa dotyczącego hazardu przeprowadzono ćwierć wieku temu. Od tego czasu znacząco zmieniły się zarówno sam rynek, jak i środowisko technologiczne. Obowiązująca ustawa o hazardzie z 2005 roku jest coraz częściej określana jako „analogowe” ustawodawstwo w epoce cyfrowej ze względu na rozwój hazardu online, rynków prognostycznych i kryptowalut.

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„Naszym celem jest dokładne i niezależne zbadanie dowodów, zrozumienie, jak działał obecny system, ocena wpływu niedawnych reform oraz określenie, jakie ramy legislacyjne i regulacyjne będą odpowiednie w nadchodzących latach” — powiedział Chadha.

Szczególna uwaga dla wyścigów konnych

Mandat komisji obejmuje rozpatrzenie szczególnego statusu brytyjskich wyścigów konnych w relacji między hazardem a sportem. Chodzi w szczególności o ustawowo ustanowioną opłatę od zakładów oraz prawa medialne powiązane z wolumenem zakładów.

Zakłady na wyścigi stanowią niewielką część rynku hazardowego, lecz mają istotne znaczenie dla finansowania tego sportu. W skład komisji weszli specjaliści z dziedziny ekonomii, prawa, polityki publicznej, ochrony zdrowia i sportu. Są wśród nich główny ekonomista komisji James Reed oraz dyrektor toru wyścigowego Plumpton Tom Savill, którzy są współautorami badań poświęconych finansowaniu i gospodarczemu znaczeniu wyścigów konnych.

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