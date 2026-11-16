W Wielkiej Brytanii byli uczestnicy kampanii Vote Leave i Leave.EU uruchomili nowe ruchy sprzeciwiające się możliwemu powrotowi kraju do Unii Europejskiej. Nowej grupie Stay Out będzie przewodził weteran Vote Leave Oliver Lewis, a równoległy ruch Enough Official uruchamia zespół Leave.EU kierowany przez Andy’ego Wigmore’a, informuje „The Guardian”.

Dwa ruchy przeciw powrotowi do UE

Stay Out wspiera były minister Michael Gove, który był współprzewodniczącym Vote Leave. Dominic Cummings, związany z Vote Leave, nie pełni formalnej roli w nowym ruchu. W nagraniu Stay Out twierdzi się, że ponowne przystąpienie Wielkiej Brytanii do UE kosztowałoby kraj 750 mln funtów tygodniowo. W materiale pokazano również nagrania z niedawnych zamieszek we Francji i Hiszpanii oraz ostrzegano przed niekontrolowaną migracją.

Wigmore powiedział gazecie Telegraph, że Enough Official dąży do współpracy ze Stay Out. Według niego tym razem wśród zwolenników Brexitu nie powinno być odrębnych obozów, a uczestnicy obu inicjatyw są gotowi wspierać się nawzajem.

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Reakcje polityków

Były premier Boris Johnson powiedział, że uznałby za „szaleństwo” uczynienie kwestii Brexitu głównym priorytetem politycznym. Dał również do zrozumienia, że może dołączyć do kampanii na rzecz pozostawienia Wielkiej Brytanii poza UE.

Liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch powiedziała, że nie chce uczestniczyć w nowej kampanii wokół Brexitu. Jednocześnie wyraziła opinię, że wyborcy zdecydowaliby się pozostać poza Unią Europejską, i wezwała do skupienia się na gospodarce, obronności, ograniczeniu świadczeń socjalnych i tworzeniu miejsc pracy.

Lewis przekazał, że Stay Out będzie koncentrować się na argumentach gospodarczych, migracji oraz ryzyku nowego zaostrzenia podziałów społecznych. Gove ze swojej strony powiedział, że ruch w kierunku ponownego przystąpienia do UE oznaczałby kolejną dekadę trudnych negocjacji i powrót do podziałów w brytyjskim społeczeństwie.

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