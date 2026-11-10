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W Wielkiej Brytanii zatrzymano żołnierza Armii USA podejrzanego o pomoc Rosji — ABC News Australia

Fedir Krysztowski 10 listopada 2026 21:22
W Wielkiej Brytanii zatrzymano żołnierza Armii USA podejrzanego o pomoc Rosji — ABC News Australia

W Wielkiej Brytanii policja zatrzymała 41-letniego żołnierza Armii USA podejrzanego o pomoc Rosji. Jak podaje ABC News Australia, brytyjskie organy ścigania oświadczyły, że zatrzymany jest członkiem Armii USA.

Zatrzymanie w pobliżu Gloucester

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w pobliżu miasta Gloucester. Według policji zatrzymanie przeprowadzono na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

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Policja poinformowała o podejrzeniach

Brytyjska policja wiąże zatrzymanie z podejrzeniem, że mężczyzna pomagał Rosji. ABC przekazuje to jako oświadczenie organów ścigania, a nie jako ustalony fakt. W krótkim komunikacie nie sprecyzowano, na czym dokładnie mogła polegać domniemana pomoc Rosji ani jakie dodatkowe okoliczności sprawy są znane śledczym.

W chwili publikacji mężczyzna przebywał w areszcie na posterunku policji w Londynie. Brytyjska policja nie podała w komunikacie innych danych o jego tożsamości ani o dalszych czynnościach procesowych.

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