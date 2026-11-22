Archeolodzy odkryli niezwykły pochówek bez kości na anglosaskim cmentarzysku Sutton Hoo w Wielkiej Brytanii. W kwaśnej glebie ciało i kości rozpuściły się, ale stwardniały piasek zachował kształt człowieka. Bezpośrednio pod tym pochówkiem badacze znaleźli dowody, że w tym samym grobie mogła zostać pochowana jeszcze jedna osoba, informuje Live Science.

Pochówek w piasku

Archeolog brytyjskiego National Trust Angus Wainwright wyjaśnił, że takie „piaskowe ciała” powstają, gdy ciała i kości rozpuszczają się w kwaśnej glebie, a ich kształt zachowuje twardy piasek. Jak zaznaczył, przypomina to odlewy niektórych ciał w Pompejach.

Podobne pochówki znajdowano już wcześniej w Sutton Hoo i na innych anglosaskich stanowiskach w hrabstwie Suffolk. Nowego odkrycia dokonano pod koniec trwających miesiąc wykopalisk w 2025 roku na stanowisku Garden Field. W pracach uczestniczyły zespół serialu dokumentalnego Time Team, National Trust oraz organizacja archeologiczna FAS Heritage.

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Znaleziska w grobie

Obok pochowanej osoby znaleziono paciorki, pęsetę, nóż i broszę. Badacze starali się określić granice cmentarzyska, czas jego użytkowania oraz ustalić, czy pochowani tam ludzie byli związani z osobą ze słynnego pochówku łodziowego w Sutton Hoo.

Kompleks jest znany z dużego pochówku łodziowego z VII wieku, który mógł należeć do króla Rædwalda, władcy Anglii Wschodniej, zmarłego około 627 roku. Wainwright zaznaczył, że obecne badania przenoszą uwagę z królewskich kurhanów na zwykłych mieszkańców Anglii Wschodniej, a także ich przodków i potomków.

W pierwszym odcinku nowego czteroczęściowego cyklu Time Team specjaliści poinformowali także o złotej sztabce w jednym z pochówków Garden Field, możliwych pozostałościach nabrzeża na rzece Deben oraz fragmencie zdobionej urny ciałopalnej. Zdaniem ekspertów piaskowe pochówki i kremacje na tym stanowisku mogą być starsze niż pochówek łodziowy.

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