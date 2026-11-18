Unia Europejska planuje mianować szwedzkiego dyplomatę Larsa Danielssona nowym specjalnym wysłannikiem ds. sankcji. Informuje o tym w Brukseli w Belgii Politico Europe, powołując się na dwóch unijnych urzędników, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Nadzór nad egzekwowaniem sankcji

Według rozmówców publikacji Danielsson ma zastąpić Davida O’Sullivana. Będzie odpowiadał za właściwe wdrażanie sankcji Unii Europejskiej.

W chwili publikacji materiału Politico Europe ogłoszenie nominacji było oczekiwane w środę po cotygodniowym posiedzeniu Kolegium Komisarzy Europejskich. W materiale nie przytoczono oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

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Danielsson był stałym przedstawicielem Szwecji przy UE w latach 2016–2023. Wcześniej doradzał również premierom w sprawach polityki zagranicznej.

Biuro Sankcji Komisji Europejskiej

Komisja Europejska tworzy również Biuro Sankcji. Będzie ono koordynować prace związane z sankcjami między kilkoma departamentami, a na jego czele ma stanąć odrębny urzędnik.

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