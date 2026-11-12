W dzielnicy Flatbush na Brooklynie w USA zawalił się trzypiętrowy budynek w pobliżu placu budowy. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało uwięzionych pod gruzami. Poinformował o tym ABC News.

Akcja ratunkowa na miejscu katastrofy

Strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 16:00 czasu lokalnego w środę. Według nowojorskiej straży pożarnej cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Kolejnych sześć osób hospitalizowano z lekkimi obrażeniami.

Na nagraniach z helikoptera widać było dziesiątki ratowników usuwających gruzy. Część strażaków skoncentrowała się na jednym obszarze rumowiska i prawdopodobnie używała piły, aby dotrzeć do ludzi. Co najmniej jedną osobę wydobyto spod gruzów i wyniesiono na noszach.

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Budynek stał na krawędzi wykopu

Zawalonej konstrukcja znajdowała się na granicy działki, na której na potrzeby nowego projektu budowlanego rozebrano jednopiętrowy dom. Na placu prowadzono prace ziemne, a cegły i drewniane konstrukcje z zawalonego budynku wypełniły wykop.

Budynek, który miał wspólną ścianę z zawaloną konstrukcją, pozostał stojący, jednak jego ściana została częściowo zniszczona. Odsłoniło to wnętrza, w tym sypialnię i szafy z ubraniami. Ratownicy kontynuowali ręczne poszukiwania, wykorzystując psy i drona; po zapadnięciu zmroku pracowali z latarkami.

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