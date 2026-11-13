W Brooklynie w USA w wyniku zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego zginęło osiem osób, w tym dwoje dzieci. Ponad 12 kolejnych osób odniosło obrażenia, informuje France 24.

Budynek zawalił się w środę po południu na sąsiedni teren wykopu, gdzie pracownicy przygotowywali fundament pod planowaną budowę. W obiekcie, wzniesionym w 1930 roku, znajdowały się cztery mieszkania oraz lokal komercyjny na parterze.

Operacja poszukiwawcza zakończona

Ratownicy przez całą noc szukali ludzi pod gruzami, wykorzystując drony i psy służbowe. W czwartek po południu nowojorska straż pożarna poinformowała, że na miejscu nie znaleziono już kolejnych ofiar.

Sąsiedni budynek doznał znacznych uszkodzeń: jedna ze ścian została zniszczona, odsłaniając klatkę schodową, sypialnię i szafę z ubraniami. Urzędnicy nie ustalili jeszcze przyczyny zawalenia.

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Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani nazwał to wydarzenie niszczycielskim dla miasta, obiecał dokładne śledztwo i oświadczył, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Według niego władze rozpoczęły kontrolę około 100 innych placów budowy w mieście powiązanych z pięcioma głównymi podmiotami, które pracowały na tym terenie.

Kontrola placu budowy

Według dokumentów miejskiego departamentu budownictwa, z którymi zapoznała się AFP, w kwietniu na sąsiednim placu budowy wydano nakaz wstrzymania prac z powodu potencjalnie niebezpiecznych warunków rozbiórki. Prace jednak kontynuowano, a firma została ukarana grzywną w wysokości 10 tys. dolarów.

Związek między tymi naruszeniami a zawaleniem nie został jeszcze ustalony.

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