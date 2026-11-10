W Rumunii sześciu pracowników Szpitala św. Pantelejmona w Bukareszcie usłyszało zarzuty w sprawie wszczętej po serii podejrzanych zgonów. Według Romania Insider, seria zgonów rozpoczęła się w 2023 roku.

Wersja prokuratorów

Według prokuratorów personel medyczny miał celowo zmniejszać dawki leków podawanych pacjentom przez pompy infuzyjne. Ponadto, według prokuratorów, pracownicy zmniejszali ilość tlenu dostarczanego pacjentom na oddziale intensywnej terapii. Prokuratorzy uważają, że robiono to, aby przyspieszyć śmierć pacjentów.

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Okoliczności sprawy

W materiale zaznaczono również, że podczas zatrzymania krążeniowo-oddechowego u pacjentów personel miał świadomie dopuszczać do nastąpienia śmierci. Chodzi o tych samych sześciu pracowników szpitala, którym postawiono zarzuty w tej sprawie. Materiał opublikowano 10 listopada 2026 roku.

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