W Ekwadorze 22 października 2026 roku podczas zamieszek w dwóch więzieniach zginęło ośmiu więźniów, a kolejnych 10 osób zostało rannych. Poinformowali o tym urzędnicy krajowego systemu penitencjarnego, pisze The Hindu.

Ofiary śmiertelne w dwóch placówkach

W zakładzie penitencjarnym Cotopaxi urzędnicy poinformowali o śmierci czterech osób pozbawionych wolności. Kolejne cztery osoby zginęły w więzieniu Pichincha.

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Komunikat służby penitencjarnej

Według publikacji zamieszki miały miejsce w czwartek, 22 października. O ofiarach poinformowała agencja odpowiedzialna za zarządzanie więzieniami w Ekwadorze. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących przyczyn zamieszek, stanu rannych ani innych okoliczności wydarzeń.

Od 2021 roku w więzieniach Ekwadoru zginęło ponad 500 osadzonych. Na opublikowanym wraz z materiałem zdjęciu AFP wojskowi patrolują okolice tymczasowego centrum zatrzymań Pichincha w Quito 22 października.

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