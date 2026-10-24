W Burkina Faso parlament przejściowy 20 października 2026 roku jednogłośnie zatwierdził nowy kodeks karny, który przywraca karę śmierci za ciężkie przestępstwa, w tym terroryzm, zdradę stanu i szpiegostwo. Za ustawą zagłosowało 71 deputowanych. Ustawa uchyla decyzję z 2018 roku o rezygnacji z kary śmierci.

Kary za terroryzm i szpiegostwo

Jak informuje NDTV World, ostatnia znana egzekucja w kraju miała miejsce w 1988 roku. Minister sprawiedliwości Edasso Rodrigue Bayala uzasadnił zaostrzenie kar potrzebą przeciwdziałania terroryzmowi i wzmacniania bezpieczeństwa narodowego.

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch skrytykowała powrót kary śmierci, ostrzegając, że może ona być stosowana wobec przeciwników politycznych oraz że może zaostrzyć już istniejące ograniczenia swobód obywatelskich. Amnesty International również sprzeciwia się karze śmierci, nazywając ją nieodwracalnym naruszeniem prawa do życia.

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Zawieszenie konkursów piękności

Osobno Ministerstwo Komunikacji, Kultury, Sztuki i Turystyki Burkina Faso 8 czerwca 2026 roku zawiesiło organizację konkursów piękności w całym kraju. Władze oświadczyły, że ograniczenia będą obowiązywać do czasu wprowadzenia nowych zasad, które mają zapewnić zgodność takich wydarzeń z tradycjami narodowymi, tożsamością kulturową i wartościami społecznymi. Na ten okres wstrzymano również wydawanie zezwoleń na organizację konkursów.

W sierpniu rząd zainaugurował krajowy konkurs naukowy HAKILI Mousso dla młodych kobiet, aby zachęcić je do nauki matematyki, fizyki i chemii. W programie uczestniczyły 84 osoby, a najlepsze z nich otrzymały wyróżnienia i wsparcie edukacyjne. Burkina Faso znajduje się pod rządami wojskowymi od czasu, gdy Ibrahim Traoré przejął władzę we wrześniu 2022 roku.

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