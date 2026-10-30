W Bhutanie przerwanie jeziora lodowcowego Shintaphu spowodowało powódź, która zniszczyła infrastrukturę w pobliżu naturalnych gorących źródeł Gasa-Tsachu. Nie zgłoszono ofiar śmiertelnych ani rannych — podaje Channel NewsAsia, powołując się na państwowego nadawcę BBS.

Szkody w pobliżu gorących źródeł

Gasa-Tsachu to popularna atrakcja turystyczna w północnym Bhutanie. Według BBS dokładną skalę zniszczeń po nocnej powodzi trudno było ustalić z powodu ciemności i silnego nurtu wody. Nadawca poinformował również, że nurt mógł porwać dwa składane mosty Bailey, które składają się z przenośnych prefabrykowanych sekcji.

Historyczny dzong Punakha zamknięto na czas nieokreślony ze względów bezpieczeństwa publicznego.

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Ewakuacja i zamknięta droga

Bhutańska gazeta narodowa Kuensel podała, że ludzi ewakuowano z tego obszaru, zanim dotarła tam powódź. Woda zmyła część drogi do wsi Laya, gdzie znajdują się gorące źródła. Drogę zamknięto dla ruchu na czas nieokreślony.

W 2021 roku Gasa-Tsachu również ucierpiało w wyniku nagłej powodzi, gdy rzeka Mochhu zmieniła koryto i przepłynęła przez ten obszar.

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