W Wielkim Zderzaczu Hadronów niedaleko Genewy, na granicy Szwajcarii i Francji, fizycy uzyskali pierwsze dowody niezwykle rzadkiego rozpadu znanego jako B0→μ+μ−. Według szacunków badaczy proces ten zachodzi w przybliżeniu w jednym przypadku na 10 miliardów cząstek beauty.

O wyniku, przedstawionym 3 listopada podczas seminarium CERN, informuje Live Science. Praca jest dostępna w formie preprintu i nie przeszła jeszcze recenzji naukowej.

Poszukiwanie rzadkiego rozpadu

Badanie przeprowadzono w eksperymencie LHCb, stworzonym do badania kwarków beauty. Te cząstki subatomowe powstają podczas zderzeń w kolajderze i istnieją przez około półtorej bilionowej części sekundy, zanim się rozpadną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W 2024 roku LHCb zmodernizowano, co umożliwiło rozróżnianie różnych rodzajów cząstek. Badacze zastosowali również metody uczenia maszynowego, aby stłumić znaczną ilość szumu tła. Według współautora pracy, fizyka z Uniwersytetu Cambridge Harry'ego Cliffa, eksperyment rejestruje obecnie w ciągu roku tyle danych o rozpadach cząstek beauty, ile wcześniej gromadził przez dziesięć lat.

Test Standardowego Modelu

Wynik jest zgodny z przewidywaniami Standardowego Modelu fizyki cząstek, dlatego jak dotąd nie wykryto oznak nowych cząstek ani fizyki wykraczającej poza ten model. Jednocześnie badanie takich procesów pozwala analizować niezwykle małą skalę — zeptometry, czyli bilionowe części nanometra.

Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe precyzyjne pomiary setek takich rozpadów pozwolą sprawdzić możliwe odchylenia od Standardowego Modelu. Planują także zmodernizować LHCb, aby wykorzystać zaplanowane na lata 30. XXI wieku zwiększenie świetlności Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Czytaj nas na