W Czadzie system oceny ciężkości stanu RISQ pomógł zmniejszyć śmiertelność wśród dzieci z ostrym niedożywieniem leczonych ambulatoryjnie. W badaniu z udziałem ponad 10 tys. dzieci śmiertelność w grupie RISQ wyniosła 0,47%, podczas gdy przy standardowej opiece — 0,82%, informuje News-Medical.

Badanie w 34 ośrodkach zdrowia

Badanie przeprowadzono w 34 społecznościowych ośrodkach zdrowia programu ALIMA w Ngouri w Czadzie. Połowa ośrodków stosowała system Responses to Illness Severity Quantification, czyli RISQ, a pozostałe pracowały zgodnie ze standardowym podejściem do leczenia niedożywienia. Badacze zaznaczyli, że zastosowanie RISQ pozwoliło zapobiec jednemu zgonowi na każde 282 dzieci w porównaniu ze zwykłą praktyką.

Hospitalizacji wymagało 3,9% dzieci w grupie RISQ i 6% dzieci w grupie standardowej opieki. Łączna liczba dni spędzonych przez dzieci w szpitalu zmniejszyła się o około jedną trzecią. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Primary Care.

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Jak działa system

RISQ stworzyli specjaliści ze szpitala The Hospital for Sick Children, organizacji Alliance for International Medical Action oraz University of Maiduguri Teaching Hospital w Nigerii. Narzędzie jest przeznaczone dla pracowników medycznych w społecznościach o ograniczonych zasobach, gdzie decyzje o skierowaniu dziecka do szpitala często trzeba podejmować bez specjalistycznych badań i konsultacji.

Podczas badania pracownicy medyczni oceniają siedem wskaźników klinicznych: częstość akcji serca i oddechów, wysiłek oddechowy, wysycenie krwi tlenem, temperaturę ciała, podawanie tlenu oraz poziom świadomości. Na podstawie łącznej oceny system wydaje zalecenia dotyczące dalszych działań — kontynuowania planowego leczenia lub skierowania do szpitala.

Według badaczy 85% pracowników medycznych po zapoznaniu się z systemem uznało go za przydatny w swojej praktyce, a 78% czuło się pewnie podczas korzystania z niego. ALIMA opracowuje i testuje również wersję RISQ w formie aplikacji mobilnej do wdrożenia w podobnych warunkach.

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