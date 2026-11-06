Na lotnisku Changi w Singapurze podczas kontroli bagażu 31-letniego obywatela kraju znaleziono 105 kolekcjonerskich kart One Piece, których szacunkowa wartość wynosi 400 tys. SGD, czyli około 312 tys. USD. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na singapurski Urząd Imigracji i Kontroli Granicznej.

Kontrola bagażu

Do incydentu doszło 2 listopada 2026 roku w terminalu 4. Pracownicy urzędu skierowali mężczyznę do strefy kontroli bagażu i zapytali, czy ma rzeczy do zgłoszenia. Oświadczył, że przewozi dwie karty kolekcjonerskie.

Podczas skanowania pracownicy zauważyli nieprawidłowości w jednej z walizek. W trakcie dalszej kontroli znaleźli 105 różnych kart One Piece, a także bransoletkę luksusowej marki.

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Sprawę przekazano służbie celnej

Materiały przekazano singapurskiej służbie celnej w celu dalszego dochodzenia. Urząd Imigracji i Kontroli Granicznej przypomniał podróżnym o obowiązku deklarowania nowo nabytych towarów oraz opłacania cła i podatku od towarów i usług, jeśli przekraczają one ustalone limity zwolnień.

One Piece to japońska franczyza mangi i anime, posiadająca oficjalną grę karcianą; rzadkie karty mogą kosztować tysiące dolarów. W październiku 2025 roku na lotnisku Changi u innego Singapurczyka znaleziono karty Pokémon warte ponad 30 tys. SGD.

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