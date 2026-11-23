Czechy planują wprowadzić odpowiedzialność karną za agresywną jazdę, nielegalne wyścigi drogowe i ucieczkę przed policją, jeśli takie działania stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Inicjatywa przewiduje również surowsze kary dla kierowców, którzy siadają za kierownicą pod wpływem alkoholu lub narkotyków, informuje Radio Prague International.

Niebezpieczne manewry mogą stać się przestępstwem

Czeski minister sprawiedliwości Jeroným Tejc oświadczył, że część naruszeń, które obecnie klasyfikowane są jako wykroczenia, powinna zostać uznana za przestępstwa. Chodzi w szczególności o gwałtowne hamowanie przed innym samochodem, zepchnięcie pojazdów z drogi podczas wyprzedzania oraz niebezpieczne wyprzedzanie przez podwójną linię ciągłą, które zmusza kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka do manewrowania.

W ciągu ostatniej dekady czeska policja zarejestrowała 28 tys. wypadków drogowych spowodowanych agresywną jazdą. W tych wypadkach zginęło 260 osób, a kolejne prawie 900 doznało ciężkich obrażeń.

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Surowsze wyroki za jazdę po alkoholu

Ucieczka przed policją i nielegalne wyścigi samochodowe również mogą zostać uznane za przestępstwa, gdy narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Policja zarejestrowała siedem przypadków nielegalnych wyścigów trzy lata temu, w 2024 roku prowadziła dochodzenia w 64 sprawach, a w ubiegłym roku — w ponad 250.

Obecnie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w Czechach można otrzymać do trzech lat więzienia. Zgodnie z nowymi planami, w najcięższych przypadkach, gdy nietrzeźwy kierowca spowodował śmierć lub ciężkie obrażenia co najmniej dwóch osób, maksymalny wymiar kary może wzrosnąć do 10 lat. Tejc wyraził nadzieję, że przepisy wejdą w życie na początku 2028 roku.

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