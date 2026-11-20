W Czechach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku zdiagnozowano 230 nowych przypadków zakażenia HIV. Jest to drugi najwyższy wynik od rozpoczęcia monitorowania w 1985 roku, informuje Radio Prague International, powołując się na Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego i Czeskie Towarzystwo Pomocy Chorym na AIDS.

Drugi wynik od 1985 roku

Największą liczbę nowych przypadków HIV w Czechach odnotowano w 2016 roku, gdy zarejestrowano 242 przypadki. Ponad połowę osób, u których w tym roku postawiono nową diagnozę, stanowią cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy w Czechach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najczęstszą drogą przenoszenia HIV pozostaje kontakt seksualny. W 55% przypadków chodziło o kontakty seksualne między mężczyznami, a w kolejnych 28% — o kontakty heteroseksualne. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w Pradze.

Bezpłatne testowanie

Od 23 do 30 listopada w ponad 100 punktach w całych Czechach będzie prowadzone bezpłatne anonimowe testowanie na HIV. Oferowane będą również testy na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz kiłę. Według źródła wczesna diagnoza pozwala na terminowe rozpoczęcie leczenia i zapobieganie dalszemu przenoszeniu zakażenia.

Czytaj nas na