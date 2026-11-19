W Czechach Narodowa Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Informacyjnego zarejestrowała w październiku 31 cyberincydentów. Jest to drugi najwyższy miesięczny wynik w ciągu ostatniego roku: więcej przypadków było tylko w styczniu, gdy agencja odnotowała 32 incydenty.

Wskaźnik przekroczył średni poziom

W ubiegłym roku średnia liczba cyberincydentów miesięcznie wynosiła około 17. Tym samym październikowy wynik przekroczył średni miesięczny poziom z poprzedniego roku.

Według danych opublikowanych przez agencję większość przypadków była związana z nieuprawnionym dostępem do systemów. Jak informuje Radio Prague International, wśród głównych celów ataków były placówki edukacyjne i firmy przemysłowe.

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Cele ataków i klasyfikacja incydentów

Atakujący obierali za cel konta użytkowników, strony internetowe i serwery pocztowe, często uzyskując dostęp za pomocą prób phishingowych.

Z 31 incydentów 26 sklasyfikowano jako mniej poważne, a kolejne pięć jako znaczące. W październiku nie odnotowano incydentów zakwalifikowanych do kategorii szczególnie znaczących.

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