Podczas jesiennej zbiórki żywności w sklepach w całych Czechach zebrano łącznie 800 ton towarów. To najwyższy wynik w 13-letniej historii kampanii, informuje Radio Prague International.

Nowy rekord kampanii

Według organizatorów wolumen ten był o około 11% wyższy niż poprzedni jesienny rekord ustanowiony w ubiegłym roku. Zbiórka towarów w sklepach w całym kraju odbyła się w sobotę w ramach jesiennej kampanii.

Kampania trwa od 13 lat. Dary są zbierane w sklepach, a także za pośrednictwem sklepów internetowych uczestniczących w akcji charytatywnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Darowizny przyjmowane są online

Do zbiórki za pośrednictwem uczestniczących sklepów internetowych można jeszcze dołączyć do 24 listopada. Zebrane towary zostaną przekazane osobom potrzebującym pomocy, w tym osobom starszym mieszkającym samotnie oraz samotnym rodzicom.

Darowizny online przekazane za pośrednictwem sklepów uczestniczących w kampanii są również przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Czytaj nas na