W Chile niezależni przewoźnicy kontenerowi w porcie San Antonio 6 listopada zakończyli strajk po osiągnięciu porozumienia w sprawie podwyżki stawek przewozowych o 8%. Blokada placów kontenerowych trwała od późnego wieczora 28 października, gdy rozpoczynał się sezon eksportu czereśni, informuje The Rio Times.

Z powodu blokady pierwszy statek specjalnego serwisu do transportu czereśni wypłynął z sąsiedniego Valparaíso, a nie z San Antonio.

Warunki porozumienia

Oprócz podwyżki stawek niezależni przewoźnicy będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w przetargach na kontrakty firm transportowych. Dalsze zmiany stawek będą określane według formuły uwzględniającej indeks kosztów drogowego transportu towarowego chilijskiego Narodowego Instytutu Statystyki oraz cenę oleju napędowego.

Państwowa korporacja rozwoju Corfo będzie udzielać małym firmom transportowym kredytów na kapitał obrotowy i zakup nowych pojazdów. Wysokość pożyczek będzie wynosić od 2 tys. do 14 tys. UF — około od 85 tys. do 595 tys. dolarów amerykańskich według kursu z 6 listopada.

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Strony uzgodniły również system rejestracji ciężarówek, zgodnie z którym niezarejestrowane pojazdy nie będą mogły wjeżdżać do portu. Źródło nie wskazuje, która firma będzie zarządzać tym systemem.

Wpływ na eksport

Strajkowi przewodziło stowarzyszenie niezależnych przewoźników portowych Agreporsai. Jego prezes Manuel Araya stwierdził, że stawki przewozowe nie były aktualizowane, choć koszt oleju napędowego od 2022 roku niemal się podwoił. Przewoźnicy sprzeciwiali się także czterem nowym elektronicznym punktom poboru opłat na trasie 78, która prowadzi do portu.

Według stowarzyszenia przewoźników na dzień 3 listopada blokada uniemożliwiła dostarczenie do portu ponad 3 tys. kontenerów i wywiezienie mniej więcej takiej samej liczby. San Antonio jest ważnym punktem wysyłki chilijskich czereśni do Chin: w sezonie 2025–2026 port obsłużył ponad 16,5 tys. kontenerów tego produktu.

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