Na pustyni Atakama na północy Chile po obfitych zimowych opadach rozpoczęło się największe i najintensywniejsze kwitnienie od 30 lat. Rozległe obszary pustyni pokryły się różowymi, żółtymi, liliowymi i fioletowymi kwiatami. Jak podaje NPR, opady związane z supercyklem El Niño były na niektórych obszarach największe od początku obserwacji meteorologicznych w latach 50. XX wieku.

W lipcu i sierpniu ulewy spowodowały nagłe powodzie: dziesiątki domów zostały zniszczone lub uszkodzone, a setki osób ewakuowano. Jednocześnie woda przeniknęła głęboko do wyschniętej gleby i umożliwiła wykiełkowanie milionom nasion, cebul i bulw, które przez dziesięciolecia pozostawały w stanie spoczynku pod piaskiem.

Ponad 200 gatunków roślin

Obecnie na Atakamie kwitnie ponad 200 gatunków roślin. Naukowcy dokumentują kwitnące obszary tam, gdzie wcześniej nie rejestrowano kwiatów, i przypuszczają, że cebule zachowały się w glebie jeszcze przed rozpoczęciem szczegółowych badań tego zjawiska w 1997 roku.

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Administrator Parku Narodowego Llanos de Challe, Moisés Grimberg, nazwał pustynię naturalnym bankiem nasion, który ożywa po deszczach. Jak powiedział, rośliny mają tylko dwa-trzy miesiące na zakończenie cyklu życiowego. Wśród najbardziej charakterystycznych gatunków jest endemiczna garra de león o karmazynowych kwiatach, która rośnie tylko na kilku milach tego wybrzeża Atakamy.

Naukowcy zbierają próbki

Biolodzy z chilijskiego krajowego banku nasion INIA zbierają próbki do analizy laboratoryjnej przed końcem krótkiego sezonu kwitnienia. Bank nasion dąży do zachowania materiału genetycznego roślin i ich unikalnych przystosowań do ekstremalnych warunków suszy.

Kwitnienie przyciągnęło również turystów: park, który zazwyczaj odwiedza około 10 tysięcy osób rocznie, w ciągu zaledwie kilku tygodni przyjął 15 tysięcy odwiedzających. Prognozuje się, że kwitnienie potrwa do połowy listopada. Gubernator regionu Atakama Miguel Vargas rozpoczął proces ubiegania się o uznanie tego zjawiska za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO.

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