W czterech publicznych szpitalach w Chile badacze przetestowali model sztucznej inteligencji, który na podstawie obrazów z rutynowego badania ultrasonograficznego przewidywał datę porodu. Jak podaje News-Medical, analiza retrospektywna objęła dane z 2550 ciąż.

W parach ciąż, z których jedna później zakończyła się przedwczesnym porodem, a druga nie, model na podstawie obrazów USG wykonanych około 23. tygodnia wskazywał ciążę zakończoną wczesnym porodem w 86% porównań. W tym celu wykorzystywał wyłącznie obrazy USG.

Dokładność przewidywania daty porodu

W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie przewidziana przez model data porodu różniła się od rzeczywistej o nie więcej niż dwa tygodnie w 71% przypadków. Średni błąd wynosił około 11 dni. W całej próbie przewidywana data mieściła się w granicy dwóch tygodni od rzeczywistej w ponad dziewięciu na dziesięć przypadków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wynik zaobserwowano zarówno w przypadku samoistnych porodów przedwczesnych, jak i wczesnych porodów zaplanowanych przez lekarzy ze wskazań medycznych. Około jedna trzecia uczestniczek była migrantkami, a dokładność modelu, według autorów, była podobna wśród Chilijek i migrantek. Wyniki utrzymywały się także wśród kobiet, którym nie wykonywano USG we wczesnym okresie ciąży.

Potrzebne jest badanie prospektywne

Badanie miało charakter retrospektywny, dlatego uczestniczkom nie udzielano opieki medycznej na podstawie wniosków AI. Autorzy określili wyniki dotyczące przedwczesnych porodów jako wstępne i zaznaczyli, że kolejnym etapem powinno być badanie prospektywne.

Pracę pod kierownictwem dr. Rodrigo Allende-Ferrady opublikowano w czasopiśmie npj Digital Medicine. Allende-Ferrada jest strategicznym doradcą Ultrasound AI, a firma udostępniła badaczom platformę internetową do przesyłania zanonimizowanych obrazów USG. W USA produkt Delivery Date AI nie jest przeznaczony do przewidywania przedwczesnych porodów.

Czytaj nas na