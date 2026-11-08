W Chile policja zatrzymała pasażera lotu LATAM Airlines 745 z Santiago do São Paulo po tym, jak oświadczył, że ma przy sobie materiały wybuchowe. Po kontroli chilijski Urząd Lotnictwa Cywilnego DGAC poinformował, że zagrożenie zostało wykluczone, podaje The Rio Times.

Kontrola na lotnisku w Santiago

Do incydentu doszło w sobotę, 7 listopada 2026 roku, na międzynarodowym lotnisku Arturo Merino Beníteza w Santiago. Lot był kierowany na lotnisko Guarulhos, które obsługuje São Paulo w Brazylii.

Według DGAC procedurę bezpieczeństwa dotyczącą lotu przeprowadzili specjaliści z jednostki bezpieczeństwa lotniczego AVSEC. Podstawą było oświadczenie pasażera o rzekomym posiadaniu materiałów wybuchowych.

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Zatrzymanie pasażera

Po zakończeniu procedury DGAC oświadczył, że nie ma zagrożenia. Pasażera zatrzymała chilijska policja śledcza PDI.

Władze nie ujawniły imienia, wieku, obywatelstwa ani motywu pasażera. Nie wiadomo również, czy postawiono mu zarzuty, co dokładnie sprawdzali specjaliści oraz czy znaleziono jakiekolwiek przedmioty.

W oświadczeniu DGAC nie sprecyzowano, czy opóźniono odlot lotu LATAM 745 ani kiedy samolot wyruszył do Brazylii. Źródło nie podaje informacji od linii LATAM ani policji PDI w sprawie tego przypadku.

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