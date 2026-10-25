W Chinach zakończyły się zjazdy partyjne w prowincjach Anhui, Henan i Shanxi oraz w Xinjiangu-Ujgurskim Regionie Autonomicznym, podczas których utworzono nowe komitety stałe na pięcioletnią kadencję. Jest to część cyklu odnowy regionalnego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin, informuje South China Morning Post.

Harmonogram regionalnych zjazdów

Wszystkie prowincje Chin organizują własne zjazdy partyjne przed krajowym zjazdem partii zaplanowanym na przyszły rok. Podczas regionalnych spotkań określane są plany rozwoju na kolejne pięć lat, a także rozstrzygane są kwestie kadrowe dotyczące pozostania urzędników na stanowiskach, odejść i awansów.

Oczekuje się, że cały proces zakończy się do czerwca. Do końca roku zjazdy ma przeprowadzić 14 prowincji, a w dziesięciu z nich już mianowano nowych sekretarzy partyjnych i gubernatorów. W przyszłym roku lokalne zjazdy partyjne odbędą się również w Pekinie, Szanghaju, Tianjinie i Chongqingu — miastach wydzielonych podlegających bezpośrednio władzom centralnym, których sekretarze partyjni zazwyczaj wchodzą w skład Biura Politycznego.

Perspektywy kadrowe

Decyzje na szczeblu lokalnym mogą wskazywać na przyszły skład 21. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Sekretarze partyjni i gubernatorzy prowincji mianowani w najbliższych miesiącach niemal na pewno otrzymają pełne członkostwo w tym organie. Trzeci w hierarchii urzędnicy regionalni prawdopodobnie zostaną zastępcami członków Komitetu Centralnego.

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W Anhui minister przemysłu Li Lecheng, który już był członkiem Komitetu Centralnego, został w ubiegłym miesiącu mianowany sekretarzem partyjnym prowincji. Pełniącym obowiązki gubernatora został Wang Dongwei, natomiast trzeci w hierarchii urzędnik Shan Xiangqian może zostać zastępcą członka Komitetu Centralnego, według publikacji.

W Xinjiangu Chen Xiaojian zachował stanowisko sekretarza partyjnego, a Erkin Tuniyaz — stanowisko przewodniczącego rządu regionalnego. Obaj są już członkami Komitetu Centralnego. Zgodnie z praktyką partyjną sekretarz partyjny regionu może również otrzymać miejsce w Biurze Politycznym.

Nieformalne limity wieku

Źródło znające pracę kadrową w partii poinformowało o nieformalnych limitach wieku: 63 lata dla dwóch najwyższych rangą urzędników prowincji oraz 58 lat dla wejścia do komitetu stałego prowincjonalnej organizacji partyjnej lub zachowania w nim miejsca. Były sekretarz partyjny Anhui Liang Yanshun, który ma 64 lata, oraz gubernator Wang Qingxian, który ma 63 lata, opuścili stanowiska w ubiegłym miesiącu. Jednocześnie niektórzy urzędnicy zachowywali stanowiska po osiągnięciu tego wieku.

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