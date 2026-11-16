W czterech stanach USA — Kalifornii, New Hampshire, Pensylwanii i Karolinie Południowej — liczba recept na leki GLP-1 zatwierdzone do redukcji masy ciała gwałtownie spadła po zaprzestaniu ich finansowania przez Medicaid. Jak informuje News-Medical, badanie naukowców z Uniwersytetu Pittsburgha opublikowało czasopismo JAMA.

Spadek liczby recept

Od 1 stycznia 2026 roku stany te przestały finansować za pośrednictwem Medicaid leki GLP-1 przeznaczone do redukcji masy ciała. W stanach, które zrezygnowały z finansowania, liczba kwartalnych recept spadła o około 84% w porównaniu ze zmianami w dziesięciu stanach, w których finansowanie utrzymano.

Między ostatnim kwartałem 2025 roku a pierwszym kwartałem 2026 roku wskaźnik recept w stanach, które zniosły finansowanie, spadł z 2914 do 421 na 100 tys. beneficjentów Medicaid. W stanach, które nie zniosły finansowania, wskaźnik zmniejszył się z 3006 do 2758 recept na 100 tys. beneficjentów.

Największy spadek odnotowano w Pensylwanii — o 95,5%. W New Hampshire wskaźnik zmniejszył się o 88%, w Kalifornii o 75,2%, a w Karolinie Południowej o 60,8%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane i ograniczenia badania

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące recept Medicaid we wszystkich 50 stanach USA oraz w Waszyngtonie, Dystrykcie Kolumbii, w okresie od stycznia 2022 roku do marca 2026 roku. Uwzględnili recepty refundowane zarówno w tradycyjnym Medicaid, jak i w programach zarządzanej opieki zdrowotnej.

W tym czasie liczba kwartalnych recept na zatwierdzone do redukcji masy ciała leki GLP-1 w USA wzrosła o 5858%. Jednocześnie liczba recept na leki GLP-1 stosowane w leczeniu cukrzycy zwiększyła się o 150%.

Autorzy oszacowali, że po zakończeniu finansowania w czterech stanach od 175,5 tys. do 526,6 tys. mniej beneficjentów Medicaid mogło zrealizować recepty na leki odchudzające. Jednocześnie dane śledziły recepty, a nie poszczególnych pacjentów, dlatego badacze nie mogli ustalić dokładnej liczby osób dotkniętych zmianami ani sprawdzić, czy otrzymywały leki za własne środki lub z innych źródeł.

Naukowcy nie stwierdzili również statystycznie istotnego wzrostu stosowania leków GLP-1 zatwierdzonych do leczenia cukrzycy w stanach, które zakończyły finansowanie środków odchudzających. Badanie miało charakter obserwacyjny i nie oceniało stanu zdrowia pacjentów, recept opłacanych prywatnie ani wpływu wszystkich zmian w zasadach uprzedniego zatwierdzania leczenia.

Czytaj nas na