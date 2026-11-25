W Danii badanie z udziałem 8 320 młodych mężczyzn nie wykazało gwałtownego spadku liczby plemników w latach 1996–2022. Dane wskazują na względną stabilność wskaźników, a najnowsze wyniki sugerują możliwą umiarkowaną poprawę parametrów nasienia, informuje ScienceAlert.

Dane z 26 lat obserwacji

Uczestników oceniano podczas przechodzenia procedur związanych ze służbą wojskową. Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Andrology zauważyli, że wszystkie parametry nasienia w ostatnim okresie były wyższe niż na początku obserwacji ponad 20 lat temu.

Jednocześnie znaczna część uczestników miała obniżoną jakość nasienia. Ponad jedna trzecia mężczyzn miała co najmniej jeden wskaźnik jakości nasienia poniżej progu związanego ze zwiększonym ryzykiem niepłodności. Badacze podkreślili, że mimo umiarkowanej poprawy w ostatnich latach nadal jest to powód do niepokoju.

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Dyskusja o globalnych trendach

Nowe duńskie badanie nie podważa wniosków dużej międzynarodowej metaanalizy z 2022 roku. Wówczas badacze poinformowali, że między 1973 a 2018 rokiem koncentracja plemników w połączonych danych światowych zmniejszyła się o ponad 50%, a ich całkowita liczba — o ponad 60%.

Autorzy duńskiej pracy przypuszczają, że globalny spadek może trwać, jednak w niektórych regionach wskaźniki mogą się stabilizować. Naukowiec zajmujący się reprodukcją Michael Carroll, który nie uczestniczył w badaniu, zauważył, że trendy dotyczące jakości nasienia mogą znacznie różnić się między populacjami i regionami, dlatego kwestia globalnego spadku nadal nie ma ostatecznej odpowiedzi.

Część specjalistów ostrzega również przed bezpośrednim porównywaniem współczesnych i starszych pomiarów. Androlog Allan Pacey zwracał uwagę na złożoność liczenia plemników oraz na poprawę metod pomiarowych i kontroli jakości z biegiem czasu. Lekarz i specjalista medycyny rozrodu Michael Dagan również uważa, że zmiany metodologii mogą wpływać na długoterminowe porównania danych.

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