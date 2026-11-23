Naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus w Danii ustalili, że ślady użycia kwasu gamma-hydroksymasłowego można wykryć we krwi do 48 godzin po przyjęciu substancji. GHB, czyli kwas gamma-hydroksymasłowy, może być wykorzystywany jako środek odurzający podawany potajemnie. Do analizy naukowcy określili biomarker GHB-pentoza — związek GHB z cukrem.

Jak informuje Der Spiegel, w kontrolowanym badaniu klinicznym uczestniczyło 30 ochotników: połowa otrzymała GHB, a druga połowa placebo. U wszystkich uczestników, którzy przyjęli GHB, GHB-pentozę wykryto w próbkach krwi po 48 godzinach. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

Dlaczego jest to ważne dla badań sądowych

Samo GHB szybko przestaje być wykrywalne w organizmie: we krwi — po około sześciu godzinach, a w moczu — po około 12 godzinach. Utrudnia to badania sądowe w sprawach dotyczących możliwego potajemnego podania substancji, ponieważ dana osoba może zwrócić się po pomoc znacznie później.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Toksykolog sądowy z Fryburga Volker Auwärter nazwał nowe podejście przełomem i oświadczył, że jego laboratorium planuje jak najszybciej wdrożyć tę metodę do analizy podejrzanych przypadków. Jednocześnie, jak zaznaczył, nadal konieczne jest sprawdzenie stabilności GHB-pentozy w próbkach krwi, które przez pewien czas są przechowywane w lodówce przed dotarciem do laboratorium. W duńskim badaniu próbki natychmiast zamrażano.

Szwajcarskie potwierdzenie

Podstawą metody było odkrycie z 2021 roku dokonane przez toksykolożkę sądową Andreę Steuer oraz jej kolegów z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Zurychu. Ustalili oni wówczas, że GHB-pentozę można wykryć w moczu do trzech dni po użyciu GHB.

Zespół Steuer potwierdził wynik, analizując ponad 2400 zanonimizowanych próbek moczu z postępowań sądowo-medycznych. W ośmiu z 14 przypadków, w których samego GHB nie wykryto, lecz znaleziono GHB-pentozę, istniały podejrzenia użycia lub podania GHB.

Czytaj nas na