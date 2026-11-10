W Australii administratorzy sieci domów towarowych David Jones poinformowali, że prawnicy jej właścicieli z Anchorage Capital zaangażowali McGrathNicol do analizy części informacji finansowych spółki już w kwietniu 2026 roku. Jak podaje The Guardian, w lipcu przedstawiciele David Jones, jej największego wierzyciela Hilco oraz McGrathNicol omawiali wyniki finansowe grupy i możliwą restrukturyzację.

Rozmowy o restrukturyzacji

Według McGrathNicol w lipcowym spotkaniu uczestniczyli dyrektor grupy David Jones Simon Woodhouse oraz przedstawiciele Hilco. Uczestnicy rozważali również utworzenie grupy roboczej do regularnego omawiania sytuacji. Jednocześnie administratorzy oświadczyli, że Woodhouse opuścił spotkanie podczas rozmów o możliwej restrukturyzacji, a grupa robocza nigdy nie powstała.

McGrathNicol poinformowała, że kolejne rozmowy o trudnej sytuacji finansowej David Jones odbyły się 22 października. Wówczas Woodhouse poprosił o pomoc w zaplanowaniu możliwego przejścia do dobrowolnego zarządu zewnętrznego. W ciągu następnych dwóch tygodni on i inni przedstawiciele spółki odbyli jeszcze pięć spotkań ze specjalistami McGrathNicol.

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Wierzyciele i finansowanie

Na dzień przed ogłoszeniem objęcia David Jones zarządem zewnętrznym David Jones Group zapłaciła McGrathNicol z góry 1 mln dolarów na przeprowadzenie procedury. Administratorzy poinformowali również wierzycieli, że spodziewają się otrzymać dalsze finansowanie w wysokości od 3 mln do 4 mln dolarów.

Pierwsze zgromadzenie wierzycieli wyznaczono na 17 listopada. Do wierzycieli należą między innymi dostawcy, pracownicy i wynajmujący. Według oceny administratorów niezabezpieczeni wierzyciele mogą ponieść znaczne straty; wśród najbardziej narażonych są również dostawcy z niezapłaconymi towarami oraz klienci z niewykorzystanymi bonami podarunkowymi.

McGrathNicol planuje wystąpić o odroczenie drugiego zgromadzenia wierzycieli, które zazwyczaj odbywa się około sześć tygodni później, o kolejne trzy miesiące — do początku kwietnia 2027 roku. Ma to dać więcej czasu na sprzedaż biznesu lub pozyskanie dodatkowych środków. W liście administratora nie sprecyzowano, jak długo David Jones była niewypłacalna. FTI Consulting, która zarządza bieżącą działalnością spółki w trakcie procedury, 9 listopada oświadczyła, że David Jones nadal działa.

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